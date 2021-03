Rus še ne bo razpravljal o obtožbah: Ni še pravi čas

Ruski hokejski zvezdnik Artemij Panarin se je po treh tednih tekmovalnega premora, na katerega se je odpravil zaradi obtožb o domevnem fizičnem nasilju, vrnil na ledeno ploskev lige NHL in dokazal, kako močno ga pri New York Rangers potrebujejo. Po porazu s Philadelphio v podaljšku (4:5), ob katerem se je podpisal pod zadetek in dve asistenci, je sedmi sili dejal, da bo o škandalu govoril po sezoni, zdaj se osredotoča le na tekme.

Prvič po 22. februarju, ko si je Artemij Panarin vzel odmor od tekmovalnega hokeja, je ruski napadalec stopil pred novinarje in dal vedeti, da ni pravi čas za razpravljanje o dogajanju v zadnjih tednih.

"Ni pravi trenutek, da bi govoril o tem. Nimam česa skrivati. O vsem bom odkrito govoril, a šele po sezoni. Zdaj se bom osredotočil le na hokej in tekme, ki so pred nami," je 29-letni zvezdnik New York Rangers po ponedeljkovem porazu s Philadelphia Flyers dejal medijem čez lužo.

Obtožbe označil za politično igro

To je bila druga Panarinova tekma po skoraj tritedenskem odmoru, prvo je odigral med vikendom proti Bostonu. Za premor se je odločil po tem, ko je njegov nekdanji trener iz Kontinentalne hokejske lige Andrej Nazarov sprožil obtožbe, da je Panarin leta 2011 po tekmi v Rigi v enem od hotelskih barov fizično napadel najstnico.

Ruski hokejist je obtožbe zanikal in jih označil za politično igro. Verjame, da je do te prišlo, ker je večkrat javno kritiziral predsednika Vladimirja Putina in zagovarjal opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Pri New York Rangers verjamejo svojemu hokejistu, tudi vodstvo lige NHL ni sprožilo preiskave, saj da ni utemeljenih dokazov o incidentu.

"Če dodaš igralca takšnega kalibra, si takoj bolj nevaren, celotna ekipa deluje bolje," je o varovancu dejal trener Rangersov David Quinn. Foto: Guliverimage

"Če dodaš igralca takšnega kalibra, celotna ekipa deluje bolje"

Panarin, ki se je na ponedeljkovi tekmi v Madison Square Gardnu s soigralci v peti minuti znašel v zaostanku z 0:2, je v drugi tretjini najprej zadel za znižanje na 1:2, nato pa prispeval dve asistenci za vodstvo s 3:2. Na koncu so izgubili po podaljšku.

"Očitno je, da je naš napad videti povsem drugače, ko je z nami tudi on. Z njim smo precej bolj uravnoteženi. Če dodaš igralca takšnega kalibra, si takoj bolj nevaren, celotna ekipa deluje bolje. Vsekakor nam je v teh dveh tekmah dal potreben pospešek," je o pomembnosti prispevka varovanca dejal trener Rangersov David Quinn.