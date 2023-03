Še 12 tekem Kingsov pred končnico

Pred Los Angeles Kings in Anžetom Kopitarjem je še zadnjih 12 tekem rednega dela sezone. Svojo 41. zmago v noči na torek iščejo proti Calgary Flames, ki so zmagali 30 tekem. Začetek tekme ob 3.30, rezultati vseh na Sportalu v živo.

Kings so favoriti tekme, so tudi v boljši formi. Zmagali so sedem od zadnjih deseteih tekem, Flames samo štiri. Zadnji medsebojni obračun je sicer pripadel kanadski ekipi (6:5). Kevin Fiala je z 22 goli in 46 podajami najbolj učinkovit hokejist Los Angelesa. Zelo pomembno vlogo pa ima tudi veteran Anže Kopitar, ki je samo na zadnjih desetih tekmah dal šest golov in še za štiri asistiral.

Liga NHL, 20. marec:

Lestvici: