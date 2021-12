Dallas podaljšal negativni niz vodilnih, odpovedanih vse več tekem

Koronavirus je močno zdesetkal ponedeljkov spored lige NHL, na koncu so odigrali le eno srečanje. Hokejisti Dallas Stars so s 7:4 ugnali vodilno moštvo zahodne konference Minnesota Wild in mu zadali četrti zaporedni poraz. Vodstvo tekmovanja je odpovedalo še štiri četrtkove tekme, skupno že 49, tako da je nastop hokejistov iz najmočnejše lige na olimpijskih igrah pod vse večjim vprašajem.

Medtem ko je vodstvo lige NHL odpovedalo štiri od petih načrtovanih ponedeljkovih tekem, si je edini obračun v American Airlines Center v Dallasu ogledalo dobrih 18 tisoč gledalcev. In imeli so kaj videti. Padlo je kar 11 zadetkov, na koncu pa se je smejalo gostiteljem, ki so s 7:4 premagali za zdaj še najboljše moštvo zahodne konference Minnesota Wild. To je izgubilo še četrtič zapored, Dallas pa je z drugo zmago zdaj 11., mesto za los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.

Goleado v Teksasu je že v drugi minuti začel veteran Joe Pavelski, domači so dve minuti pozneje vodili 2:0, a je gostom še v isti tretjini uspelo izenačiti. Tyler Seguin je poskrbel, da je šel Dallas na odmor z golom prednosti (3:2), ki je ni več izpustil iz rok.

Ob zmagi se je med strelce vpisalo sedem različnih hokejistov, Miro Heiskanen in Jamie Benn sta vpisala gol in podajo.

Prestavljeni dve tekmi Kraljev

LA Kings bi morali v sredo igrati z Edmontonom, dan zatem pa še z Vegasom, a sta obe tekmi prestavljeni. Naslednja jih čaka šele čez teden dni, ko se bodo merili z najskromnejšo ekipo sezone Arizono.

Liga NHL, 20. december: Dallas Stars : Minnesota Wild 7:4 Prestavljeno:

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets

New York Islanders - Montreal Canadiens

Detroit Red Wings - Colorado Avalanche

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks

Lestvica: