Pred premorom za tekmo zvezd Kopitarjevi v Detroitu

LA Kings so na turneji po vzhodni obali ZDA, na kateri imajo vse od zmage nad New Jersey Devils (24. januarja) ritem zmaga – poraz. Po New Jerseyju so namreč izgubili z newyorškimi Rangers, pa nato premagali Islanders, izgubili proti Philadelphia Flyers in nazadnje premagali Pittsburgh Penguins. Če se bo ta ritem nadaljeval, jim tokrat grozi poraz. Vse tekme na turneji pa so bile tesne, o zmagovalcu je odločal en sam gol, oba poraza so doživeli šele v podaljšku.

Za Anžeta Kopitarja po tekmi z Detroitom sledi kar dolg počitek, na tekmah zvezd, ki ju 5. in 6. februarja gosti Las Vegas, namreč ne bo zaigral, naslednja redna tekma lige NHL pa LA Kings čaka šele 16. februarja, ko se bodo na domačem ledu pomerili z Edmonton Oilers.

Liga NHL, 2. februar: 1:00, New York Islanders - Seattle Kraken 1:00, Washington Capitals - Edmonton Oilers 1:30, Detroit Red Wings - Los Angeles Kings 3:30, Arizona Coyotes - Calgary Flames 3:30, Chicago Blackhawks - Minnesota Wild

Lestvica:

Preberite še: