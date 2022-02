Najboljša ekipa lige gostuje v New Yorku

Liga NHL, 1. februar:

1.00 Boston Bruins - Seattle Kraken

1.00 New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs

1.00 New York Rangers - Florida Panthers

1.00 Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets

1.00 Pittsburgh Penguins - Washington Capitals

1.00 Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks

1.30 New York Islanders - Ottawa Senators

2.00 Nashville Predators - Vancouver Canucks

2.30 Dallas Stars - Calgary Flames

3.00 Colorado Avalanche - Arizona Coyotes

4.00 Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres