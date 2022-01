Kopitarjevi še proti pingvinom

LA Kings nadaljujejo z zgoščeno turnejo tekem na vzhodni obali ZDA. Danes 23. zmago v tej sezoni lige NHL iščejo v Pittsburghu pri pingvinih Sidneyja Crosbyja. Včeraj so Anže Kopitar in druščina po podaljšku izgubili obračun s Philadelphia Flyers, pred tem premagali newyorške Islanders in pred tem izgubili z newyorškimi Rangers. Turnejo so odprli z zmago nad New Jerseyjem, s katero so prekinili tri tekme trajajoč niz porazov.