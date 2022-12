Tako dober hokej se v New Yorku morda ni igral še nikoli

V noči na soboto sta na ledu obe ekipi iz New Yorka: Rangers bodo gostili Ottawo, Islanders pa Nashville. Še bolje kot obe ekipi iz New Yorka pa to sezono igrajo sosedi iz Newarka, New Jersey Devils.

New Jersey Devils so najprijetnejše presenečenje sezone, saj imajo 19 zmag in le pet porazov in tako zasedajo prvo mesto v vzhodni konferenci. New York Islanders imajo na petem mestu 15 zmag, New York Rangers pa na devetem 11. zmag. Vse tri ekipe s širšega območja mesta New York sočasno tako uspešne niso bile še nikoli (od leta 1982, odkar so se Devils iz Colorada preselili v Newark). Šele četrtič bi se lahko zgodilo, da se vse tri v isti sezoni uvrstijo v končnico.

Liga NHL, 2. december: New York Rangers – Ottawa Senators

New York Islanders – Nashville Predators

Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets

Minnesota Wild – Anaheim Ducks

Lestvici: