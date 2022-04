Kopitar in kralji še v Winnipegu

Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar v noči na nedeljo po slovenskem času zaključujejo mini kanadsko turnejo v Winnipegu. V petek zjutraj so po podaljšku strli odlične Calgary Flames, drugo najboljšo ekipo zahodne konference, tokrat imajo vsaj na papirju lažje delo, Jets so namreč deseti na Zahodu.

A položaj na lestvici je lahko varljiv, z Winnipegom so se namreč LA Kings v tej sezoni že dvakrat pomerili in obakrat izgubili. 29. oktobra lani doma z 2:3, 14. novembra lani pa v gosteh prav tako z 2:3, a šele v podaljšku.

V soboto zvečer po slovenskem času je že bila odigrana ena tekma, New Jersey Devils so proti Florida Panthers pred zadnjo tretjino vodili že s 6:2, nato pa so gostje pripravili popoln preobrat, do konca rednega dela tekme izenačili na 6:6, izsilili podaljšek, v tem pa je zmagoviti gol za panterje dosegel švedski branilec Gustav Forsling.

Liga NHL, 2. april: New Jersey Devils : Florida Panthers 6:7 – po podaljšku 21.00, Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 1:00, Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 1:00, Carolina Hurricanes - Minnesota Wild 1:00, Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 1:00, Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 1:00, Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 4:00, Calgary Flames - St. Louis Blues 4:30, San Jose Sharks - Dallas Stars

Lestvica:

