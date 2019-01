V živo: lahko Kopitar in Kralji v Denverju presenetijo Colorado?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings mudijo v Denverju, kjer se merijo z domačimi Colorado Avalanche. Kings so na lestvici zahodne konference zasedajo predzadnje mesto, Avalanche so na sedmem.