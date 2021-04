Las Vegas sedmič ali San Jose šestič? V vsakem primeru pa rekord!

V hokejski ligi NHL se bosta ponoči pomerila moštvi Vegas Golden Knights in San Jose Sharks, druga in šesta ekipa zahodne divizije, v kateri igrajo tudi LA Kings Anžeta Kopitarja. Medtem ko je Vegas vroč in je v zadnjem času nanizal šest zaporednih zmag, je San Jose v krizi in bo poskušal prekiniti črni niz, ki traja že pet zaporednih tekem.