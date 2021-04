V Minnesoti zaradi rekorderja v prvi tretjini prekinili tekmo #video

Congratulations Patrick Marleau! 1767 Games Played! pic.twitter.com/IWCJoQzO5L — 𝗦.𝗝. 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗞𝗜𝗘 (@sjsharkie) April 18, 2021

Kanadčan, ki v NHL vztraja že od leta 1997 in je v najkakovostnejšem hokejskem tekmovanju igral v štirih različnih desetletjih, bo rojaka na vrhu večne lestvice lahko prehitel v ponedeljek, ko se bodo s soigralci oglasili pri Vegas Golden Knights. Tekmo med Minnesota Wild in San Jose Sharks, so med prvo tretjino prekinili in napovedali njegov rekord. Patrick Marleau je dobil velike ovacije s stran obeh moštev in gledalcev v Xcel Energy Center.

Mr. Shark Patrick Marleau ties Mr. Hockey for most games played all-time 👏#SJSharkspic.twitter.com/qzT9T62fsk — Tim and Friends (@timandfriends) April 18, 2021

Ko vas prepoznajo po tem in ti ne ploska samo domača ekipa, ampak tudi nasprotna ekipa in tudi navijače nasprotne ekipe, je to nekaj posebnega," je po tekmi dejal Marleau, ki je na tekmi igral 14 minut in 16 sekund, njegova statistika pa je ostala prazna.

Tekmo so s 5:2 dobili Minnesota Wild. Za domačo ekipo s v polno zadeli Mats Zuccarello, Joel Eriksson Ek, Zach Parise, Kirill Kaprizov in Nico Sturm. Za San Jose Sharks pa sta bila uspešna Brent Burns in Joel Kellman.

Vse tekme Colorado Avalanche so zaradi težav s covid-19 prestavljene, ekipa naj bi se v tekmovalni ritem vrnila v četrtek. Te dni bi morali palice s Coloradom dvakrat prekrižati tudi hokejisti Los Angeles Kings, a imajo tekem prost vikend. Znova bodo v pogonu 20. aprila, ko bodo na tribunah po dolgem času dočakali omejeno število gledalcev.

Večna lestvica po številu odigranih NHL tekem (redni del): 1. Gordie Howe - 1.767 tekem

2. Patrick Marleau - 1.767 tekem

3. Mark Messier - 1.756 tekem

4. Jaromir Jagr - 1.733 tekem

5. Ron Francis - 1.731 tekem

...

