Bo Kopitarjevim le uspelo premagati Vegas?

V hokejski ligi NHL je ponoči na sporedu še osmi spopad moštev Los Angeles Kings in Vegas Golden Knights v tej sezoni. V noči na torek so s 4:2 zmagali oklepniki iz Las Vegasa, to je bila že njihova peta zmaga nad Kralji letos, Anže Kopitar in druščina pa so odločeni, da popravijo razmerje.