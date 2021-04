Po Kopitarjevem zadetku se je začel preobrat Vegasa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar je sredi srečanja zadel za vodstvo Kraljev z 2:0, a po koncu 60 minut igre so z 2:4 slavili člani Vegasa. Foto: Guliverimage

Hokejisti Los Angeles Kings so še sedmič v sezoni prekrižali palice z Vegas Golden Knights in še petič izgubili. Moštvo iz prestolnice igralništva je po zaostanku z 0:2 v Staples Centru slavilo s 4:2. Anže Kopitar je prispeval zadetek za 2:0. Kralji so sedmi, za četrtim mestom, ki vodi v končnico, zaostajajo šest točk.