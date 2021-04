Newyorški derbi: Islanders proti Rangers

V hokejski ligi NHL se bosta ponoči po slovenskem času v New Yorku pomerila mestna tekmeca NY Islanders in NY Rangers. Prvi bi morali biti glede na stanje na lestvici vzhodne skupine favoriti, a ti ne zmagujejo vedno, kar je so Rangers pokazali v noči na soboto, ko so Islanders premagali s 4:1. Anže Kopitar in njegovi soigralci iz LA Kings bodo z zanimanjem spremljali tekmi zahodne skupine med Vegas Golden Knights in Arizona Coyotes ter Colorado Avalanche in Anaheim Ducks.