S Kopitarjem pisal zgodovino, zdaj zapušča Los Angeles

Izkušeni ameriški hokejist Jeff Carter, ki je s kralji osvojil dva Stanleyjeva pokala (2012, 2014) in imel z njimi pogodbo do konca sezone 2021/22, bo kariero tako nadaljeval pri pingvinih, tretjeuvrščeni ekipi skupine MassMutual. Kralji so v zameno zanj dobili dodatna dva izbora na naboru 2022 in 2023, poroča STA.

The LA Kings have acquired a conditional 3rd-round pick in the 2022 #NHLDraft & a conditional 4th-round pick in the 2023 #NHLDraft from the @Penguins in exchange for Jeff Carter.



Player Moves flown by @FlyONT. https://t.co/rFEPcKQDU0 — LA Kings (@LAKings) April 12, 2021

Doslej je Carter v ligi NHL v dresih Los Angeles Kings, Columbus Blue Jackets in Philadelphia Flyers na 1080 tekmah rednega dela zbral 751 točk (390 golov, 361 podaj), odigral pa je tudi 120 tekem končnice boja za Stanleyjev pokal in zbral 74 točk (39 golov, 35 podaj).

Veselje Jeffa Carterja in Anžeta Kopitarja po zadetku Američana na šesti tekmi finala lige NHL med Los Angelesom in New Jerseyjem leta 2012. Kralji so zmagali s 6:1 in postali prvaki, Carter pa se je podpisal pod dva zadetka. Foto: Reuters

Ko je Los Angeles leta 2012 postal prvak lige NHL je Carter na 20 tekmah končnice prispeval kar 8 zadetkov in 13 podaj, še bolj učinkovit pa je bil dve leti pozneje, ko je v izločilnem delu lige NHL dosegel 10 zadetkov in se podpisal pod 25 podaj. V tej sezoni je igral v povprečju na tekmo najmanj po sezoni 2005/06. Na ledu je prebil le dobrih 16 minut.

V moštvu iz Los Angelesa igrajo po odhodu Carterja le še štirje hokejisti, ki so pomagali Kings do naslovov leta 2012 in 2014. To so Dustin Brown, Drew Doughty, Jonathan Quick in slovenski as Anže Kopitar, dolgoletni kapetan kraljev.