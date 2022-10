Kopitarjevim gre imenitno, padel tudi Nashville #video

Kopitarji Kralji so zmagali še tretjič zapored. Tokrat so se zmage veselili v Nashvillu.

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings so ujeli zmagoviti niz. Le dan po zmagi nad Detroitom so gostovali pri Nashvillu in ga po izvajanju kazenskih strelov premagali s 4:3. Anže Kopitar, ki je na ledu prebil dobrih 21 minut, se tokrat ni vpisal med statistiko, junaki srečanja pa so postali njegovi soigralci Gabriel Vilardi, Matt Roy in Cal Petersen.