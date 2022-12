Kopitarjevi pri najmočnejši ekipi lige

Anže Kopitar in njegovi kolegi iz moštva Los Angeles Kings se bodo v noči na petek v gosteh pomerili s trenutno najmočnejšo ekipo lige NHL, Boston Bruins. Ti so v tej sezoni nanizali že 23 zmag, ob tem pa doživeli vsega pet porazov. Kralji so izgubili na zadnjih dveh tekmah, v sredo zjutraj so doživeli pravi polom v Buffalu (0:6).

Anže Kopitar in Kralji šest tekem trajajočo in nadvse naporno turnejo končujejo v Bostonu pri najboljši ekipi lige. Kalifornijci so s 15 zmagami in 17 porazi še vedno na visokem petem mestu lestvice zahodne konference, zagotovo pa se veselijo vrnitve na domač led. A ponoči jih čaka še ena naporna preizkušnja.

Z Bostonom se v tej sezoni še niso pomerili, v prejšnji pa dvakrat. Prvega marca so doma dobili pravo lekcijo, Bruins so jih premagali s kar 7:0, nato pa so jim teden dni kasneje Kralji vrnili v gosteh z zmago s 3:2.

Naslednja tekma Kopitarjeve čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu pomerili s kalifornijskimi sosedi iz San Joseja.

