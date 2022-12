Kopitar s Kralji po preobratu do skalpa vodilnih

Anže Kopitar in soigralci so na kolena spravili Boston.

Anže Kopitar in soigralci so na kolena spravili Boston. Foto: Guliverimage

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s soigralci Los Angeles Kings na gostovanju pri vodilni ekipi lige Boston Bruins zaostajal z 0:2, nato pa po preobratu slavil po kazenskih strelih (3:2). Kralje je v z dvema goloma v igro vrnil Adrian Kempe, odločilni gol za zmago kraljev pa je v sedmem krogu dosegel Trevor Moore, ki se je s kalifornijskim klubom dogovoril za petletno podaljšanje sodelovanja. To je bil šele drugi domači poraz, sicer pa šesti, za kosmatince v celotni sezoni.

Adrian Kempe je za goste zadel dvakrat v zadnji tretjini - pri prvem zadetku je bil podajalec tudi Kopitar - in po zaostanku pomagal kraljem preobrniti tekmo do izenačenja. Piko na i pa je nato v sedmem krogu kazenskih strelov postavil Moore.

Kopitar je v statistiko vpisal podajo, skupno je zbral tri strele na gol, njegov kazenski strel pa je vratar Linus Ullmark ubranil.

"Velik značaj ekipe"

"To kaže na naš veliki značaj ekipe. Vrnili smo se po zaostanku dveh zadetkov v zadnji tretjini in nato še zmagali," je po tekmi dejal vratar kraljev Pheonix Copley, ki je zaustavil 33 strelov v rednem delu in podaljšku ter zadnjih pet kazenskih strelov.

"Prav lahko bi tekmo končali s porazom za dva gola. Vsi vedo, da so ti fantje odlični zlasti na domačem ledu," je dodal vratar: "To, da nismo odnehali in se borili do konca ter našli pot do zmage, je res ogromen uspeh."

Foto: Guliverimage

Kralji so pred tem izgubili dvakrat zaporedoma, skupno pa desetkrat na zadnjih 15 tekmah, zdaj pa se po šestih gostovanjih na vzhodu spet vračajo v domačo dvorano.

"Prejšnji poraz v Buffalu nas je res streznil. Niti eden v ekipi ni lahko tega 'požrl'. Takrat smo imeli dobro priložnost, da se v slačilnici resno pogovorimo in odločimo, kakšen karakter smo kot ekipa," pa je priznal trener losangeleškega moštva, Todd McLellan.

Prva tretjina je minila brez golov, v drugi pa sta Taylor Hall in Brad Marchand Boston popeljala v vodstvo, domači vratar Ullmark je zbral 28 obramb. Vendar pa je Kempe poravnal razmerje moči, v kazenskih strelih pa so bili uspešnejši kralji.

Vrhunci srečanja:



Naslednja tekma Kopitarjeve čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu pomerili s kalifornijskimi sosedi iz San Joseja.

Liga NHL, 15. december:

Lestvica:

Preberite še: