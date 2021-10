Anže Kopitar vstopa v 16. sezono lige NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar z Los Angeles Kings začenja že 16. NHL sezono v ligi NHL. Za uvod v novo tekmovalno obdobje, v kateri želijo končati sušo izločilnih bojev - končnice si niso priigrali vse od leta 2018 - , bodo pričakali Vegas Golden Knights. Za zalte viteze bo to drugi obračun, na prvem so tesno premagali novinca v tekmovanju Seattle Kraken.