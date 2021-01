Ruski novinec v podaljšku preprečil zmagovito vrnitev Kopitarjevih

Z novo sezono v hokejski ligi NHL je začel tudi slovenski as Anže Kopitar, ki se je s soigralci Los Angeles Kings v tekmovalni pogon vrnil po desetmesečnem premoru in prispeval dve podaji. Kralji so pred zadnjo tretjino proti Minnesota Wild vodili s 3:1, na koncu pa izgubili v podaljšku (3:4). Zmagoviti zadetek je ob debiju v najmočnejšem hokejskem klubskem tekmovanju dosegel Rus Kirill Kaprizov, ki se je izkazal še z dvema asistencama.

Po več kot desetih mesecih tekmovalnega premora so se na NHL-sceno vrnili tudi Los Angeles Kings, ki so v pretekli sezoni znova ostali brez končnice. Anže Kopitar je v 15. sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu vstopil s porazom v podaljšku (3:4) proti Minnesota Wild.

"Divjaki" so v praznem Staples Centru povedli v 17. minuti, ko je svojo prvo točko v ligi NHL dosegel poznejši junak obračuna Kirill Kaprizov. Ruski napadalec je s podajo pomagal do zadetka, pod katerega se je podpisal Jonas Brodin. Gostitelji so hitro odgovorili z izenačenjem, za katerega sta tik pred prvim odmorom poskrbela Kopitar in strelec Jeff Carter.

Kirill Kaprizov je blestel ob debiju v ligi NHL. Takole je v podaljšku odločil zmagovalca. Foto: Guliverimage Sredi drugega dela so Kraji izkoristili power-play, prvo vodstvo na srečanju je priskrbela njihova nova pridobitev Andreas Athanasiou, v 48. minuti pa ob novi številčni prednosti ušli na +2. Znova se je med podajalci znašel Hrušičan, za vodstvo s 3:1 pa je zadel še en član stare garde Kalifornijcev Dustin Brown.

Gostitelji v zadnji tretjini niso znali zadržati vodstva, Jonathana Quicka je najprej po podaji Kaprizova premagal Victor Rask, v 50. minuti pa je izenačil Marcus Foligno. Rezultat se do konca rednega dela ni spremenil, sledil je podaljšek, v četrti minuti je zmagovalca s prvencem v NHL odločil Kaprizov.

Ekipi se bosta znova pomerili v noči na nedeljo.

Z istim rezultatom po podaljšku je Winnipeg Jets ugnal Calgary Flames, San Jose Sharks pa Arizona Coyotes. Še bolj vroče je bilo med New Jersey Devils in Boston Bruins, slednji so slavili po kazenskih strelih.

Connor McDavid je k zmagi nad Vancouvrom prispeval hat-trick. Foto: Guliverimage

McDavid s hat-trickom potopil Vancouver

Izjemen večer je za kapetanom Edmonton Oilers Connorjem McDavidom, ki je k zmagi nad Vancouver Canucks (5:2) prispeval tri zadetke in podajo. Ekipi sta se srečali še drugič v dobrem dnevu, na prvi tekmi so slavili člani Vancouvra.

Najvišjo zmago večera so vknjižili člani New York Islanders, ki so s 4:0 odpravili New York Rangers, pri dresu katerih je debitiral številka ena zadnjega nabora Alexis Lafreniere. Izkazal se je tudi Rus v vratih Isalnders Semjon Varlamov. Zaustavil je vseh 24 strelov.

Svoja vrata je ob zmagi Caroline nad Detrotiom (3:0) zaklenil tudi Petr Mrazek, ki pa ob enosmernem prometu ni imel veliko dela - Detroit je zmogel zgolj 14 strelov, Carolina kar 43.

Liga NHL, 14. januar: Los Angeles Kings : Minnesota Wild 3:4*

(Anže Kopitar je na ledu preživel 23 minut in pol, sprožil štiri strele, podal za izenačenje na 1:1 in za vodstvo s 3:1) Buffalo Sabres : Washington Capitals 4:6 New Jersey Devils : Boston Bruins 2:3** New York Rangers : New York Islanders 0:4 Detroit Red Wings : Carolina Hurricanes 0:3 Nashville Predators : Columbus Blue Jackets 3:1 Winnipeg Jets : Calgary Flames 4:3* Arizona Coyotes : San Jose Sharks 3:4* Edmonton Oilers : Vancouver Canucks 5:2 Vegas Golden Knights : Anaheim Ducks 5:2 *podaljšek

**kazenski streli

