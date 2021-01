Konec dolgega počitka za Anžeta Kopitarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z novo sezono v hokejski ligi NHL ponoči začenja tudi slovenski as Anže Kopitar. Hrušičan se bo s svojimi Los Angeles Kings ob 4.00 zjutraj po slovenskem času na domačem ledu udaril z Minnesota Wild, Kralji pa bodo odigrali prvo resno tekmo po desetmesečni pavzi. Na sporedu je še devet tekem, ena, spopad med Florida Panthers in Dallas Stars, je bila že prestavljena zaradi težav s koronavirusom.

Anže Kopitar ponoči začenja svojo 15. sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu, z LA Kings se bo poskušal po dveletnem postu spet uvrstiti v končnico, navijači moštva iz mesta angelov pa seveda upajo, da bi se ponovili tudi leti 2012 in 2014, ko so Kopitar in soigralci osvojili Stanleyjev pokal.

Z Minnesoto so se nazadnje pomerili marca lani in jo premagali s 7:3. Kopitar je prispeval gol in dve podaji.

Liga NHL, 14. januar: 1:00, Buffalo Sabres - Washington Capitals 1:00, Florida Panthers - Dallas Stars* 1:00, New Jersey Devils - Boston Bruins 1:00, New York Rangers - New York Islanders 1:30, Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 2:00, Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 2:00, Winnipeg Jets - Calgary Flames 3:00, Arizona Coyotes - San Jose Sharks 3:00, Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 4:00, Los Angeles Kings - Minnesota Wild 4:00, Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks * - tekma je prestavljena

