Ubijalski ritem, Kopitarjevi tokrat v Buffalu

Za Anžeta Kopitarja in njegove soigralce iz moštva Los Angeles Kings je ritem tekem v ligi NHL te dni neizprosen. Le dobrih 24 ur po tem, ko so v naporni tekmi po podaljšku izgubili na gostovanju pri Columbus Blue Jackets, bodo spet na delu na vzhodni obali ZDA, v noči na sredo igrajo z Buffalo Sabres.

LA KIngs so v torek zjutraj po slovenskem času v Columbusu doživeli še 16. poraz v sezoni in tako nadaljevali trend izmeničnih zmag in porazov, ki ga negujejo v zadnjem obdobju. Če bodo nadaljevali v tem slogu, se jim ponoči obeta zmaga pri Buffalo Sabres, trenutno 14. ekipi vzhodne konference. Sabres so 8. decembra z 9:4 premagali Columbus, nato pa dvakrat izgubili proti Pittsburghu.

LA Kings so s 35 osvojenimi točkami trenutno na petem mestu zahodne konference, pred vrnitvijo v Kalifornijo pa jih čaka še spopad z močnim Bostonom v noči na petek. Za tem jih do božiča čakajo še tri domače tekme (s San Jose Sharks, 18. 12., z Anaheim Ducks, 21. in Calgary Flames, 23.12.), pa eno gostovanje v Arizoni (24. 12.).

Liga NHL, 13. december:

Lestvica:

