Islanders so se izognili neprijetnemu položaju

Hokejisti New York Islanders so s prvo zmago v seriji Tampi preprečili, da bi si priigrala tri zaključne ploščke. Foto: Reuters

Hokejisti moštva New York Islanders so na tretji tekmi konferenčnega finala proti Tampa Bay Lightning v zadnjih minutah srečanja prišli do zmage s 5:3 in serijo, v kateri igrajo na štiri zmage, znižali na 1:2.