Ruski veteran zvezde popeljal v vodstvo

Na tretji tekmi konferenčnega finala med Dallas Stars in Vegas Golden Knights so po podaljšku s 3:2 slavili prvi. Zmagoviti zadetek je v 31. sekundi podaljška prispeval Rus Aleksander Radulov. Dallas je v seriji na štiri zmage povedel z 2:1.

Vse do nekaj sekund pred koncem druge tretjine sta mreži Vegasa in Dallasa mirovali. Ko je že kazalo, da se bosta moštvi tudi na drugi odmor odpravili pri začetnem rezultatu, je švedskega vratarja v vratih Vegasa Robina Lehnerja, ki je tudi tokrat dobil prednost pred Marc-Andre Fleuryjem, premagal Jamie Oleksiak. Shea Theodore je v začetku zadnje tretjine izkoristil igralca več in izenačil. Dallas je hitro odgovoril in prek Jamieja Benna prišel do novega vodstva, Alex Tuch pa je v 53. minuti poskrbel za novo izenačenje.

Rezultat se do konca 60 minut ni spremenil, sledil je podaljšek, v tem pa slavje Dallasa. Zmago je priskrbel 34-letni Rus Aleksander Radulov. Zvezde so v seriji na štiri zmage povedle z 2:1 v zmagah.

Zmagoviti zadetek Radulova:

Radulov with a LASER to end this one 31 seconds into OT.#NHLonSN pic.twitter.com/iAFAxKZ2Mi — Sportsnet (@Sportsnet) September 11, 2020

Liga NHL, konferenčni finale, 10. september:

Zahod:

Dallas Stars : Vegas Golden Knights 3:2* /2:1/



*podaljšek

/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri zmage