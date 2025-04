Kopitarjeve čaka neposreden spopad za četrto mesto

V hokejski ligi NHL se bodo Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings nocoj že ob 11. uri po slovenskem času pomerili s Colorado Avalanche. Kralji so z 99 točkami peti na lestvici zahodne konference, Avalanche imajo le točko več in so četrti. Kalifornijci bi torej z zmago prehiteli Colorado.

Kopitarjevi so v tej sezoni lige NHL zabeležili 45 zmag in doživeli 33 porazov, do konca rednega dela sezone pa jih čakajo še štiri tekme. Prva od teh že nocoj ob 22. uri, ko se bodo v domači dvorani Crypto.com udarili s Colorado Avalanche. To bo tretja tekma teh moštev v tej sezoni, obe do zdaj so dobili hokejisti iz Kolorada, prvo, 14. novembra lani s 4:2, drugo, 28. marca letos pa s 4:0, obe sta bili odigrani v Denverju.

La Kings naslednja tekma čaka v torek, 15. aprila v Edmontonu, v sredo, 16. aprila še gostovanje v Seattlu in za konec rednega dela sezone doma, 18,. aprila še obračun s Calgary Flames.

Liga NHL, 12. april

Lestvica

