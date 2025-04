Podobno kot v košarkarski ligi NBA se tudi v hokejski NHL igrajo zadnje tekme rednega dela. Tudi hokejisti odigrajo 82 tekem, preden se začnejo izločilni boji. V noči na četrtek je bilo na ledu deset ekip, tudi divizijski tekmec Anžeta Kopitarja in Los Angeles Kings Edmonton Oilers. Ta je v neposrednem obračunu za končnico s 4:3 premagal St. Louis in si potrdil želeno vstopnico. Kapetan Edmontona Connor McDavid se je po osmih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe spodnjega dela telesa vrnil s tremi asistencami. Tri gole pa je v dresu Toronta zabil Matthew Knies in kanadski zasedbi pomagal do zmage nad Tampo v podaljšku. V Minnesoti je padlo kar 15 golov, štiri je k zmagi Divjakov prispeval Joel Eriksson Ek.

Hokejisti Minnesota Wild so po podaljšku z 8:7 pred domačimi navijači premagali San Jose Sharks in naredili pomemben korak proti končnici lige NHL. Gledalci so lahko uživali v toči golov, štiri je k zmagi prispeval Joel Eriksson Ek, odločilni zadetek za zmago domačih pa je že po dobri minuti podaljšane igre dosegel Kirill Kaprizov.

Joel Eriksson Ek je na tekmi 15 golov k zmagi Minnesote (8:7) prispeval štiri gole. Foto: Reuters

Zadetki so "padali" tudi v New Yorku, kjer so gostujoči Philadelphia Flyers na krilih hat-tricka Tysona Foersterja in 24 obramb novinca Alekseja Kolosova premagali domače Rangers z 8:5.

S tem so pokopali upe rangerjev za nadaljevanje sezone v končnici in jih potisnili na rob izpada. Zdaj za Montrealom zaostajajo za osem točk v boju za za drugo posebno povabilo v vzhodni konferenci. Tako Rangers kot Canadiens imajo na sporedu še po štiri tekme rednega dela.

Matthew Knies je na Floridi dosegel zmagoviti gol v podaljšku za svoj drugi hat-trick sezone in popeljal Toronto Maple Leafs do zmage s 4:3 nad domačo Tampa Bay Lightning. S tem je Toronto povečal prednost na vrhu atlantske skupine pred Tampo na tri točke, obe ekipi pa bosta v boju za prvo mesto odigrali še po štiri tekme.

Prvo ime ob zmagi Toronta nad Tampo v podaljšku je bil s tremi goli, tudi zmagovitim, Matthew Knies. Foto: Reuters

V Kaliforniji so domači Anaheim Ducks, za katere je že jasno, da bodo sezono končali po rednem delu, po podaljšku s 4:3 premagali Calgary Flames, ki še imajo le pe teoretične možnosti za nadaljevanje. Junak večera je bil Cutter Gauthie, ki je najprej zadel za izenačenje na 3:3 in izsilil podaljšek, nato pa je zadel tudi za zmago racmanov.

Slovenski as Anže Kopitar si je z Los Angeles Kings že pred časom zagotovil nadaljevanje sezone. Kralji so na drugem mestu pacifiške skupine za Vegas Golden Knights, do konca sezone pa jih čakata zaporedna obračuna proti Anaheimu in Coloradu, za konec rednega dela pa še gostovanje v Edmontonu in domača tekma proti Calgaryju.

