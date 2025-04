Tekmeci Kopitarjevih Kraljev med seboj

V hokejski liki NHL se bosta ponoči v derbiju zahodne konference spopadli moštvi Colorado Avalanche in Vegas Golden Knigts. Obe sta na lestvici pred Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, Colorado ima le točko prednosti, Vegas pa pet, zato bodo spopad z zanimanjem pospremili tudi Kalifornijci, ki so si sicer že zagotovili mesto v končnici, a si bodo poskušali do konca rednega dela sezone pripraviti kar najboljše izhodišče.