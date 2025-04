Nadaljujejo se boji za zadnja mesta v končnici

Moštva v ligi NHL od konca rednega dela sezone ločijo še od dve do štiri tekme, prostih mest v končnici pa je vse manj. Danes si ga lahko zagotovijo hokejisti Edmonton Oilers, ki so z eno nogo že v konferenčnem četrtfinalu. Potrdijo pa ga lahko z ugodnim razpletom dvoboja proti San Jose Sharks. Kralji, ki so že v končnici, bodo v soboto zvečer po slovenskem času palice prekrižali s sosedom na lestvici Colorado Avalanche.