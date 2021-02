Bo Kraljem uspelo končati negativni niz?

V ligi NHL se obeta pester četrtek. Na delu bodo tudi hokejisti Los Angeles Kings, ki jim tudi v novi sezoni ne gre po željah. Po 12 tekmah so pri zgolj treh zmagah in devetih točkah, kar jih uvršča na zadnje mesto zahodne divizije. Anže Kopitar in soigralci, ki so na zadnjih petih tekmah vselej izgubili, se bodo še drugič v dveh dneh pomerili s San Jose Sharks, na prvi medsebojni tekmi so izgubili po kazenskih strelih. Kralji niso izgubili le tekme, pač pa tudi ključnega člana obrambe Drewa Doughtyja, ki je po blokiranem strelu predčasno končal srečanje. V sredo ni treniral, a bi danes lahko nastopil.