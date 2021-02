Kopitar in kralji iščejo pot iz krize

Hokejistom Los Angeles Kings kljub drugačnim pričakovanjem v tej sezoni spet ne gre. Anže Kopitar in druščina so na 11 tekmah le trikrat zmagali. Tudi na zadnjih štirih tekmah so ostali praznih rok, ponoči pa gostijo San Jose Sharks, ki so tako kot kralji daleč od bleščeče forme.