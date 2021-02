Finec po sedmih tekmah nove sezone obesil drsalke na klin

"To ni bila lahka odločitev zame, saj sem oboževal vsako minuto kratkega časa v Columbusu in resnično upal, da bom tej ekipi lahko pomagal uresničiti cilje v sezoni," je za spletno strani ekipe iz Columbusa dejal 37-letni Koivu in dodal: "Na žalost pa mi ni uspelo priti do želene stopnje pripravljenosti in forme, zato sem moral biti zvest samemu sebi in pravičen do soigralcev. Pokoj je bila najboljša rešitev."

Največji pečat je pustil pri Minnesoti, za katero je igral 15 sezon in bil njen kapetan. Foto: Guliverimage

S finsko reprezentanco je osvojil dve olimpijski kolajni, leta 2006 v Torinu srebrno, štiri leta pozneje v Vancouvru bronasto, s svetovnih prvenstev pa se je vrnil z zlatom leta 2011 in še s po dvema srebrnima in bronastima medaljama.

