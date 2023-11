Najslabši pri najboljših

V noči na soboto po slovenskem času bo v hokejki ligi NHL odigranih šest tekem, na delu bodo tudi branilci naslova prvakov iz moštva Vegas Golden Knights, ki gostijo San Jose Sharks. Gre za spopad najboljše in najslabše ekipe zahodne konference oziroma lige. Vegas je z 11 zmagami na vrhu, San Jose pa z 11 porazi na dnu. Sta pa moštvi trenutno v različnih trendih, prvaki so zadnji dve tekmi izgubili, Morski psi pa so na zadnjih dveh tekmah prišli do prvih dveh zmag v sezoni.