Kopitar in kralji v Montrealu

Ponoči bo v hokejski ligi NHL spet na delu slovenski as Anže Kopitar, Hrušičan s svojimi Los Angeles Kings gostuje v Montrealu, pri Canadiens, ki na lestvici vzhodne konference zasedajo 12. mesto. LA KIngs so s 14 zmagami in 15 porazi trenutno šesta ekipa Zahoda.

Anže Kopitar in kralji so na mini turneji po Kanadi, ki so jo pred dnevi odprli z zmago v Ottawi (5:2), v petek pa nadaljevali s porazom v Torontu (0:5). Na poti proti domu se bodo trikrat ustavili še pri ameriških moštvih Vzhoda, 12. decembra v Columbusu, 14. v Buffalu in 16. v Bostonu, Naslednja domača tekma kralje čaka 18. decembra, ko bodo gostili San Jose Sharks.

Liga NHL, 10. december:

Lestvica:

