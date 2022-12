Kralji po Ottawi novo zmago napadajo v Torontu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Los Angeles Kings na čelu s kapetanom Anžetom Kopitarjem bodo po zmagi nad Ottawo Senators novi dve točki lovili pri moštvu Toronto Maple Leafs. To je v zadnjem času v odlični formi, na zadnjih sedmih tekmah je zmagalo šestkrat in se povzpelo na tretje mesto vzhodne konference. Kralji so na petem mestu zahoda, na tretjem mestu pacifiške divizije.