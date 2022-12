Ekipa Edmonton Oilers je v severnoameriški hokejski ligi NHL osvojila odmevno zmago proti zasedbi Arizona Coyotes. Pri zmagi z izidom 8:2 v sredo zvečer je sodeloval tudi Connor McDavid, ki je vknjižil dva zadetka in dve podaji. McDavid je postal prvi igralec v sezoni 2022/23 NHL, ki je dosegel in presegel mejnik 50 točk. Skupno jih ima že 52. To pa je bil le eden izmed številnih statističnih presežkov pestrega večera v ligi NHL.

Connor McDavid je na vrhu najkoristnejših igralcev lige po številu točk ter tudi na vrhu na seznamov po številu golov in asistenc. Kanadčan je v tej sezoni dosegel že 24 golov ter 28 asistenc. McDavid je zabeležil 50 točk na samo 27 tekmah v tej sezoni, s čimer je po Waynu Gretzkyju v sezoni 1987/88 postal najhitrejši član franšize iz Edmontona, ki je tako hitro v sezoni dosegel 50 točk.

Najhitrejši "hitri" četverček po letu 1921

Hokejske zgodovinske mejnike so na novo postavljali tudi v Columbusu. Tage Thompson je dosegel pet golov in prispeval še asistenco za prepričljivo zmago Buffalo Sabres z 9:4 proti Columbus Blue Jackets. Thompson je postal drugi igralec v zgodovini lige NHL, ki je v prvi tretjini tekme v najkrajšem času zabil štiri zadetke.

Tage Thompson je pisal zgodovino v prvi tretjini srečanja proti Columbusu. Foto: Reuters

Thompson je dosegel štiri gole do 16.40 minute prve tretjine, hitreje je štiri zadetke na tekmi dosegel zgolj Joe Malone iz Hamilton Tigers, ki je štiri zadetke dosegel 23. februarja 1921 v osmih minutah in 45 sekundah. Thompson je postal četrti igralec v zgodovini lige NHL, ki je dosegel štiri zadetke v prvi tretjini, zadnji s takšnim dosežkom je bil leta 1994 Peter Bondra iz Washington Capitals.

Postal je drugi igralec Buffala s petimi goli na tekmi. Pridružil se je Davu Andreychuku, ki mu je takšen podvig uspel proti Boston Bruins 6. februarja 1986.

Thompsonovih pet golov je drugo največje število golov na gostovanjih. Več golov je zbral zgolj Red Berenson iz St. Louis Blues, ki je 7. novembra 1968 v gosteh pri Philadelphia Flyers dosegel šest golov. Thompsonov soigralec Alex Tuch pa je dosegel rekord kariere v ligi NHL s štirimi točkami, golom in tremi podajami.

Ovečkin že pri številki 795

Hokejisti New York Rangers so dosegli odmevno zmago proti vodilni ekipi zahodne konference lige NHL Vegas Golden Knights, ki so izgubili z 1:5 in tako ostali brez jubilejne 20. zmage v sezoni.

Hokejisti Philadelphia Flyers pa so doživeli poraz na domačem ledu. Ekipa Washington Capitals je slavila s 4:1. Zvezdnik hokejistov iz prestolnice ZDA Aleks Ovečkin je dvakrat zadel za Washington Capitals v Wells Fargo Centru. Rus je obakrat zadel v nebranjeno mrežo v razmaku dveh minut ob koncu zadnje tretjine. Napadalec ima že 795 golov v NHL in je na tretjem mestu za Waynom Gretzkyjem (894) in Gordiejem Howom (801).

"Vsak večer ga gledam in lahko spremljam, kako zelo se trudi, kako zelo mu je mar," je ruskega zvezdnika hvalil trener Washingtona Peter Laviolette. "Tega ne vidiš vedno, ampak ko je na ledu, lahko vidiš njegovo strast. Rad ima to igro, rad drsa, pridno vadi vsak dan. In je super biti del tega."

Zasedba Calgary Flames je ugnala Minnesoto Wild s 5:3, letošnji prvaki lige NHL Colorado Avalanche pa so morali priznati premoč Boston Bruins, ki so slavili s 4:0. Vratar Bostona Linus Ullmark je drugič v tej sezoni zaklenil vrata. Boston je na vrhu vzhodne konference s 43 točkami izenačen z New Jersey Devils.

V derbiju pacifiške skupine je zasedba San Jose Sharks izgubila proti Vancouver Canucks šele po podaljšku s 5:6. Odločilni zadetek je prispeval Elias Pettersson.

