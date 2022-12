Vodilnemu Bostonu spodrsnilo pri eni najskromnejših ekip

Vodilna ekipa lige Boston Bruins je na gostovanju pri skromni Arizoni izgubila s 3:4. Hokejisti New Jersey Devils so zamudili priložnost, da bi prehiteli Boston, s 4:6 so klonili proti New York Islanders. Bolj uspešni sta bili najboljši moštvi zahoda. Vegas Golden Knights je v podaljšku strl odpor Philadelphia Flyers, Winnipeg Jets pa je za četrto zaporedno zmago s 3:1 slavil pri Chicagu. najbolj vroče je bilo med NY Rangers in Coloradom, po kazenskih strelih so zmagali prvi (2:1), Igor Šesterkin je ob zmagi zaustavil kar 41 strelov tekmeca.