Rešeno bo še zadnje vprašanje prvega kroga končnice

V torek zjutraj po slovenskem času bo v hokejski ligi NHL znan še zadnji udeleženec polfinala vzhodne konference. Odločilno sedmo tekmo prvega kroga igrata moštvi New Jersey Devils in New York Rangers, zmagovalca pa v naslednjem krogu že pričakujejo Carolina Hurricanes.