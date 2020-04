Posledice pandemije: prvi že najavili slovo, negotovost tudi drugje

Medveščak se je od lige KHL poslovil po sezoni 2016/17 in nato životaril v ligi EBEL, zdaj se iz lige KHL umika tudi Admiral Vladivostok. A ta zaradi negotovega položaja in znižanja finančnih sredstev, kar je posledica pandemije novega koronavirusa.

Športni svet se je s pandemijo novega koronavirusa skoraj povsem ustavil. Športne kolektive in lige čaka negotova prihodnost, krčenje proračunov in slovesa od tekmovanj so se ponekod že začeli. Ruski KHL-ovec Admiral Vladivostok je kot prvi sporočil, da prihodnjo sezono zagotovo ne bo sposoben sodelovati v Kontinentalni hokejski ligi, pod vprašajem je sodelovanje še vsaj dveh ruskih klubov.

"Zavedamo se, da bo težko, da bodo v vseh športih resni izzivi, a to nas ne sme odvrniti od tega, da bi dali od sebe vse, kar lahko. Borili se bomo za svoj košček pogače," je pred dnevi dejal Miha Butara, predsednik ljubljanskega hokejskega kluba HK SŽ Olimpija, v katerem bo v prihodnje kot direktor deloval Jože Kovač.

Da bo boj za svoj košček v času, ko je šport drugotnega pomena, neizprosen, je na lastni koži že spoznala kopica hokejskih kolektivov, tudi slovenski legionarji znajo povedati, da za zadnjo predčasno končano sezono na tekoče račune ne bodo prejeli toliko finančnih sredstev, kot so si jih po pogodbi obetali.

Admiral Vladivostok se umika

Vodstvo lige poziva klube, naj ne hitijo z odločitvami, saj je časa za pogovore in usklajevanja še dovolj. Foto: Sportida Številnim klubom bo v negotovem obdobju, ko bodo sredstva dozdajšnjih sponzorjev odtekala v druge, za življenje bolj pomembne sfere, težko o(b)stati na isti tekmovalni ravni. V močni razširjeni ruski Kontinentalni hokejski ligi so nekateri že napovedali slovo.

Kot prvi se je za umik odločil Admiral iz Vladivostoka, ki je vse od nastanka leta 2013 igral v KHL.

"Žal nam je, a moramo vas obvestiti, da Admiral v prihodnji sezoni ne bo sodeloval v ligi KHL. Zavedamo se, da položaj ni enostaven in da posledic pandemije ta trenutek še ni mogoče oceniti," je dejal predsednik tekmovanja Aleksej Morozov in dodal, da so si tudi v ligi prizadevali, da bi klub ostal v tekmovanju, a tudi od oblasti v regiji domovanja kluba ni bilo zelene luči. Morozov je ob tem pozval klube in vpletene strani, naj pri odločitvah ne hitijo, saj da je še dovolj časa za pogovore in usklajevanja.

Vodstvo Admirala – klub sta v zadnjih letih spoznala tudi Slovenca: napadalec Robert Sabolič in trener vratarjev Klemen Mohorič – je dalo vedeti, da bodo nadaljevali aktivnosti, v KHL pa se bodo poskušali vrniti v sezoni 2021/22.

V negotovosti še vsaj dva

Admiral morda ne bo edini ruski klub, ki bo pomagal v slovo KHL. Ruski mediji poročajo, da je pod vprašajem tudi sodelovanje Amurja iz Habarovska. Velik del sponzorjev, vključno z vladnimi organi regije, naj ne bi bil pripravljen vložiti potrebnih sredstev za KHL. Podpredsednik kluba, pri katerem je KHL-ovsko pot začel Jan Muršak, Aleksander Filippenko je sicer ovrgel takšna namigovanja in dejal, da bo klub vztrajal v tekmovanju, saj je dobil vladno podporo, in da ureja potrebno dokumentacijo za prihodnje tekmovalno obdobje.

Tudi Amur iz Habarovska in Bars Kazan imata težave s sponzorji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Težave imajo tudi pri najboljšem moštvu vzhodne konference zadnje sezone AK Bars Kazan. Športni direktor Rafik Jakubov je sicer dejal, da se pripravljajo na naslednjo sezono, a da na dozdajšnjega ključnega sponzorja ne bodo mogli računati in da bi lahko imeli težave pri sestavi ekipe: "Naš glavni sponzor Tatneft ima zdaj druge skrbi, hokej ni najpomembnejši. Poskušamo zadržati in podpisati mlade igralce. Videli bomo, kdo bo lahko nadaljeval z nami."



