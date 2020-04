Slovaški preobrat: razveljavili odločitev, ki je jezila tudi klube Slovencev

Slovaška Tipsport Liga se je, podobno kot skoraj vse evropske lige, zaključila predčasno. Do začetka končnice so bili še trije krogi, člani Banske Bystrice pa so imeli pred najbližjim zasledovalcem Slovanom iz Bratislave neulovljivih 12 točk prednosti.

Prva odločitev sveta lige je bila, da je Banska Bystrica še četrtič zapored prvak, kar je odprlo polemike o pravičnosti in razjezilo mnoge. Svoje nestrinjanje so javno izrazili pri drugem Slovanu (njegov član je bil do konca sezone Žiga Pance) in tretjih Košicah (Jurij Repe, Žiga Pavlin), pri katerih so zapisali, da vračajo kolajne.

Tri tedne pozneje so pri slovaški hokejski zvezi razveljavili prvi sklep in odločili, da v tekmovalnem obdobju 2019/20 slovaškega prvaka ne bo.

Takole so člani Banske Bystrice pozirali kot prvaki:

"Sprejemamo odločitev. Veseli smo, da se je ta travma, ki je nastala s prvotno odločitvijo, končala. Ne želimo biti klub, za katerega ljudje menijo, da si je sam nadel naslov prvaka. V predčasno končano sezono smo vložili vse, kar smo lahko, a nam je višja sila onemogočila, da bi osvojili, kar smo si želeli," so zapisali na uradni strani slovaškega kluba in dodali, da se po koncu polemik o slovaškem prvaku lahko osredotočijo na resnične težave, ki jih je prinesla pandemija koronavirusa.

"Verjamemo, da bodo sprejeti ukrepi delovali. Mi se bomo še naprej vedli odgovorno, tako da se bomo kmalu spet lahko videli v hokejskih dvoranah," so še zapisali pri prvouvrščenem moštvu skrajšanje sezone slovaške Tipsport Lige.



