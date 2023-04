Po maratonu ima Salzburg novo priložnost za naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu je šesta finalna tekma IceHL med Red Bull Salzburgom in Bolzanom. Rdeči biki so imeli v nedeljo na Južnem Tirolskem prvi zaključni plošček za ubranitev naslova prvakov, a ga niso izkoristili. Bolzano je drugo najdaljšo tekmo v IceHL v 116. minuti odločil sebi v prid in ostal v igri za naslov. Salzburžani imajo na voljo nov zaključni plošček, saj v seriji na štiri zmage vodijo s 3:2. Ga bodo izkoristili na domačem ledu ali bo italijansko moštvo izsililo sedmo tekmo?