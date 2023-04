Salzburg samo še zmago oddaljen od dviga pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odigrana je bila četrta finalna tekma IceHL med branilcem naslova Red Bull Salzburgom in Bolzanom. Avstrijci so v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. Zmagali so s 3:0. Morda že odločilna peta tekma bo v nedeljo v Bolzanu.