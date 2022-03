Kako se bodo Olimpijini krvniki znašli proti Kuraltovim?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kuralt in soigralci madžarske Albe se v polfinalu merijo z Beljakom, ki je izločil Olimpijo. Foto: Guliverimage

Začenja se polfinale lige IceHL. Hokejisti Beljaka, ki so v torek na odločilni sedmi četrtfinalni tekmi izločili Olimpijo, se za finale merijo z Albo, za katero igra slovenski napadalec Anže Kuralt. Madžarska ekipa je v četrtfinalu z "metlo" izločila Pustertal. Brez poraza so v polfinale napredovali tudi člani Salzburga (izločili so Znojmo), ki jim v polfinalu nasproti stoji Dunaj. Ta si je polfinalno vstopnico zagotovil v torek, ko je na sedmi tekmi izločil branilce naslova iz Celovca. Moštva v polfinalu igrajo na štiri zmage.