Olimpija za biti ali ne biti: Naredili bomo vse, da serijo vrnemo v Tivoli

Ljubljanski novinec v ligi IceHL je četrtfinalno serijo proti Beljaku, ta si je Olimpijo sam izbral za tekmeca v končnici, začel z zmago v Avstriji, nadaljeval pa s tremi porazi.

Zadnjega je vknjižil na torkovem srečanju v Tivoliju, kjer je igrala Olimpija, zabijal pa Beljak. Korošci so kljub precej anemični igri izkoristili nekaj redkih priložnosti, ki so si jih priigrali, ob tem pa uspešno kaznovali napake domačih in si z zmago s 5:2 priigrali dva zaključna ploščka za napredovanje v polfinale.

Vse za vrnitev serije v Tivoli

Beljak zdaj v seriji na štiri zmage vodi s 3:1, tako da Olimpijo na večernem gostovanju reši le zmaga. "Naredili bomo vse, da to ne bo naša zadnja tekma in da serijo vrnemo v Tivoli. Na zadnji smo bili precej boljši nasprotnik, morda se smešno sliši, ker smo dobili pet golov, a smo bili precej boljši v obrambi, kot smo bili na predhodnih tekmah. Nimamo prav veliko filozofirati in menjati, gole dosegamo, obrambno smo bili boljši, čeprav rezultat tega ne pokaže. Pričakujemo veliko veliko boljši Beljak, ker se morajo zavedati, da so bili na zadnji tekmi slabi. Vemo, kaj moramo narediti, ali bomo tega sposobni ali ne, je druga stvar. Dejstvo je, da smo bili na vseh tekmah blizu," pred tekmo za biti ali ne biti pravi glavni trener Mitja Šivic.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Trenerski štab je po treh tekmah opravil vratarsko menjavo, Žana Usa je v torek med vratnicama zamenjal Paavo Hölsä. Olimpija je na štirih tekmah končnice prejela kar 21 golov. Bo v Beljaku sledila nova menjava? "Beljak ima kakovost, dali so največ golov v ligi že v rednem delu, več kot 180, imajo to kakovost, tega se zavedamo. Jaz, Anže (Ulčar, trener vratarjev, op. a.) in Matic (Kralj, pomočnik, op. a.) vemo, kako je z vratarji. Nikoli ne bom na nobenega od igralcev pokazal s prstom, bomo pa videli, kaj bo v petek."

"Pripravljeni na Olimpijin napad" Ostrostrelec Scott Kosmachuk pričakuje hud napad Olimpije, ki mora za podaljšanje sezone nujno zmagati. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Beljačani so v torek znova pogrešali obolelega prvega vratarja Tomija Karhunena, a ga je uspešno zamenjal Alexander Schmidt, ki je branil še ob drugi zaporedni zmagi. V napadu niso mogli računati na Johna Hughesa. Oba obolela člena bi se danes lahko vrnila v postavo.

"V Ljubljani je bila težka tekma. Kljub nekaterim odsotnostim smo se bojevali in zmagali. Olimpija je stisnjena ob zid, potrebuje zmago, tako da pričakujemo, da bodo pritisnili, na vsak način bodo hoteli zmagati. A mi smo pripravljeni, premagali smo jih že trikrat. Pomembno se bo že od prve minute držati svojega načrta. Serijo želimo s četrto zmago končati danes pred svojimi neverjetnimi navijači in se prebiti v polfinale," je za uradno spletno stran kluba dejal prvi strelec Beljaka Scott Kosmachuk.

Če bo Olimpija zvečer zmagala, bo šesta tekma v nedeljo v Tivoliju.

Bodo Dunajčani končali sezono Celovca? Foto: Leo Vymlatil

Bo sezone za prvake konec?

Danes se lahko konča še serija v četrtfinalnem paru med Dunajem in branilcem naslova Celovcem, prvi vodi s 3:1 v zmagah in si lahko na domačem terenu zagotovi polfinale.

Dva polfinalista sta že znana. Salzburg in Alba sta "z metlo" (4:0 v zmagah) izločila Znojmo oziroma Pustertal.