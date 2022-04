Bo Salzburgu uspelo, kar je do zdaj le Dunaju?

Hokejisti Red Bull Salzburga lahko zvečer postanejo prvaki ICEHL. Če bodo rdeči biki zvečer v Szekesfehervarju zmagali, bodo postali drugo moštvo tekmovanja, ki je do naslova prvaka prišlo brez poraza v končnici - to je do zdaj v sezoni 2016/17 uspelo le Dunaju.

Devetkratni avstrijski prvak Salzburg, prvouvrščeni kolektiv rednega dela tekmovanja, je na dobri poti do sedmega naslova v ligi ICEHL (prej EBEL). Rdeči biki so v soboto madžarsko Albo, ki prvič nastopa v finalu, premagali še tretjič in v finalni seriji na štiri zmage povedli s 3:0.

Lovoriko Karla Nedweda si lahko priigrajo že danes, ko bodo gostovali na Madžarskem. Z večerno zmago lahko postanejo šele druga ekipa, ki je do naslova prvaka prišla brez praske v celotni končnici. Salzburžani so namreč še neporaženi. V četrtfinalu so s 4:0 v zmagah izločili Znojmo, v polfinalu s 4:0 Dunaj, zdaj pa lahko "pometejo" še s Fehervarjem, katerega član je slovenski reprezentant Anže Kuralt. Do zdaj so brez poraza v končnici do naslova prišli le Dunajčani v sezoni 2016/17.

Še nikoli moštvu, ki je v finalu zaostajalo 0:3, ni uspelo preobrniti serije.

Salzburg, katerega dres nosi tudi slovenski napadalec Aljaž Predan, je bil zadnjič prvak tekmovanja leta 2016.