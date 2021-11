Ob prestižni zmagi spet takšni, kot znajo biti. Zvečer prihaja Gradec.

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so v nedeljo na zahtevnem gostovanju v Salzburgu na kolena spravili rdeče bike, bodo ob 19.45 na vnaprej odigrani tekmi 30. kroga ICEHL gostili Gradec. Na obeh medsebojnih obračunih sezone so moštvo z avstrijske Štajerske premagali s tremi zadetki razlike.

Vodilna ekipa tekmovanja HK SŽ Olimpija je na dva poraza (2:7 proti Salzburgu in 1:5 proti Linzu) odgovorila na odličen način in na nedeljskem derbiju na Solnograškem po izvajanju kazenskih strelov prišla do prestižne zmage nad Salzburgom. Glavni trener Mitja Šivic je bil zadovoljen z dejstvom, da so njegovi varovanci po dveh neprepričljivih predstavah strnili vrste in se uspeli tudi mentalno dobro pripraviti na vselej visokoletečega nasprotnika.

Spet takšni, kot znajo biti, in še nagrajeni

"Salzburg igra kot ekipa, so zelo hitri, zelo močni, trdi. Mi smo zadovoljni z rezultatom, sploh zato, ker smo imeli na zadnji dveh tekmah malo težav z mentalno pripravo in tem, da smo ostri, kot znamo biti. S fanti smo se dogovorili, da bomo pravi, da bomo mentalno taki, kot znamo biti. Vesel sem, da smo bili na koncu nagrajeni. Ti dve točki in zmaga nam pomenijo ogromno, ekstremno smo zadovoljni," je po zmagi pri Salzburgu dejal 42-letni trener zmajev, ki bo svoje moštvo zvečer vodil na obračunu z Gradcem.

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Avstrijci želijo nadaljevati zadnje predstave

Avstrijski kolektiv, za katerega že več let igra slovenski reprezentant Ken Ograjenšek, je na 21 tekmah zbral osem zmag in 26 točk, kar trenutno zadošča za deseto mesto.

"Ljubljančani igrajo zelo hitro, zagotovo so ena najbolj vročih ekip v ligi. Mi si želimo prikazati predstave z zadnjih nekaj tekem," pred večerim srečanjem v Tivoliju pravi švedski trener Gradca Jens Gustafsson, izkušeni kapetan Daniel Oberkofler pa dodaja: "V obrambi smo zadnje čase precej bolj stabilni, posledično prejemamo manj golov. Tudi mi bomo imeli priložnosti pred ljubljanskimi vrati, treba jih bo izkoristiti." Gradec je po premoru za reprezentanco trikrat zmagal (premagal je Dunaj, Pustertal in Dornbirn) in dvakrat izgubil (s Salzburgom in Pustertalom).

Dve Olimpijini zmagi s +3

Ekipi sta se v tej sezoni pomerili dvakrat, obakrat je zmagala Olimpija (doma s 5:2, v gosteh s 6:3). Ljubljančani še naprej ne morejo računati na poškodovanega finskega vratarja Paava Hölsäja ter branilca Joono Ervinga in Tineta Klofutarja. Po zapisih uradne spletne strani kluba poškodba spodnjega dela telesa pesti veterana Aleša Mušiča in Mitjo Robarja.

Olimpija je prvo domačo tekmo ICEHL odigrala prav proti Gradcu in zmagala s 5:2. Na gostovanju so zmaji znova slavili (6:3). Foto: Morgan Kristan/Sportida

Tekma se bo začela ob 19.45. Začetni plošček bo vrgel predstavnik društva Onkoman Elvis Džafič, poklicni nogometaš, ki je pred tremi leti zbolel za Hodgkinovim limfomom, danes pa uspešno tekmuje na nogometnih zelenicah. Na čeladah Ljubljančanov je v podporo društvu Onkoman te dni njihov logotip.

Vsi, ki bodo na današnjo tekmo prišli v dresu HK SŽ Olimpija ali s šalom kluba in zelenim oblačilom, bodo na blagajni pred Tivolijem med 17.30 in 19.15 lahko prevzeli brezplačno vstopnico.

Doug Mason ni več trener Bolzana Vodstvo italijanskega kluba Bolzano je po hudem nedeljskem porazu z Znojmom, izgubili so s kar 2:10, odpustilo kanadskega trenerja Douga Masona. Do nadaljnjega bo Bolzano na tekmah vodil dozdajšnji pomočnik Fabio Armani. Bolzano zaseda osmo mesto ICEHL.

Liga ICEHL, vnaprej odigrana tekma 30. kroga Torek, 30. november

19.45 HK SŽ Olimpija - Graz 99ers