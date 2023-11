Olimpijo po enih Korošcih čakajo še drugi

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v nedeljo na domačem ledu po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 premagali Celovec, zvečer pa bodo nove točke v tekmovanju poskušali vknjižiti na gostovanju pri drugem koroškem tekmecu Beljaku, za katerega igrata dva slovenska napadalca Robert Sabolič in Blaž Tomaževič. Beljačani so na zadnjih petih tekmah zmagali le enkrat, na zadnji so tesno izgubili z Innsbruckom, a je bila zaloga točk dovolj velika, da so še vedno med najboljšimi. Trenutno so četrti, šest točk za vodilnimi. Ekipi sta se v tej sezoni srečali enkrat, s 5:2 je v Tivoliju zmagal Beljak.