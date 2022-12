Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije gostijo Asiago. Ko so Italijani zadnjič gostovali v Tivoliju, so odpeljali tesno zmago. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija je pomembno srečanje. V Tivoliju bo ob 17.30 gostoval njihov neposredni tekmec v boju za deseterico Asiago. Italijani v Ljubljano prihajajo s popotnico zmage nad vodilnim Innsbruckom, s katero so skočili na deseto mesto, ki kot zadnje zagotavlja dodatne boje za končnico. Trenutno 12. Ljubljančani v tekmo z novincem vstopajo s petimi zaporednimi porazi. Bodo končali črni niz?

Za Olimpijo je slabo rezultatsko obdobje, na zadnjih 18 tekmah ICEHL je zmagala zgolj štirikrat in zdrsnila v območje, ki po koncu rednega dela sezone ne vodi v dodatne boje za četrtfinalni vstopnici. Razlike do tako želenega desetega mesta so sicer majhne, a zmaji bodo morali začeti zbirati točke. Današnji gostje zeleno-belih iz Asiaga imajo na desetem mestu zgolj točko več.

Moštvi sta se v tej sezoni ICEHL srečali dvakrat, obakrat je zmagal italijanski kolektiv, v začetku novembra doma s 5:3, dva tedna pozneje pa v Tivoliju z 2:1. Asiago je na zadnjem obračunu na kolena spravil vodilni Innsbruck, Olimpija pa je na zadnjem srečanju visoko izgubila pri prvaku Salzburgu – s kar 0:7.

Beljačani gostijo vodilni Innsbruck. Foto: Guliverimage

Beljačani gostijo vodilne, Celovčani k drugemu Bolzanu

Derbi kroga bo na Koroškem, kjer bo tretji Beljak pričakal vodilne. V Linzu se bosta pomerila soseda na lestvici, pri črnih krilih bo gostoval četrti Salzburg. Madžarski Fehervar gosti Gradec, Pustertal novinca Pioneers Vorarlberg, drugi Bolzano pa Celovec, ki prihaja po četrto zaporedno zmago.

Prav Celovčani bodo po večerni tekmi naslednji nasprotnik Olimpije, v Tivoliju bodo gostovali v sredo ob 19.15.

Liga ICEHL, 26. december

Lestvica:

