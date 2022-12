V Salzburgu dobili sedem golov, brez zmage v gosteh dva meseca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgolj štiri zmage v ICEHL ali 14 porazov na zadnjih 18 tekmah je izkupiček hokejskega kluba SŽ Olimpija v zadnjih dveh mesecih razširjenega avstrijskega prvenstva. Zmaji so na gostovanju zadnjič zmagali 21. oktobra v Gradcu. Niz se je v četrtek zvečer nadaljeval v Salzburgu, kjer je domači klub zmagal s 7:0.

Če so imeli pri HK SŽ Olimpija v uvodni sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva veliko razlogov za zadovoljstvo, v tej na Celovški 25 ne morejo biti pretirano nasmejani. Ljubljančani se sicer še oklepajo desetega mesta, ki kot zadnje vodi v dodatne boje za končnico, a rezultatska krivulja, ki je obrnjena navzdol, ne vzbuja optimizma.

Zgolj tri zmage v zadnjih dveh mesecih

Ljubljančani so na 26 obračunih zmagali desetkrat, 17-krat pa izgubili. V zadnjih dveh mesecih so na 17 tekmah dosegli le štiri zmage. Zadnja gostujoča sega v 21. oktober, ko so točke vknjižili v Gradcu.

Liga ICEHL, 22. december

Lestvica:

