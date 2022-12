Linz prehud zalogaj za Olimpijo, ki nadaljuje črni niz

Hokejisti HK SŽ Olimpija so teden napornih gostovanj odprli v torek v Linzu. Zmaji so v 30. krogu lige ICEHL naleteli na premočnega tekmeca in vknjižili že četrti zaporedni poraz (1:5). Celovški KAC je v koroškem derbiju v Beljaku ugnal VSV s 4:3. V četrtek čaka Ljubljančane še gostovanje pri prvaku Salzburgu.

Linz Black Wings : SŽ Olimpija 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Ledena dvorana, gledalcev 2400, sodniki: Fichtner, Smetana (glavna), Moidl, Nothegger.



Strelci: 1:0 Knott (Lahoda, Schnetzer, 8.), 2:0 Lebler (Dorion, Kristler, 12.), 3:0 Bretschneider (Haga, Roe, 28.), 4:0 St-Amant (Haga, 32.), 5:0 St-Amant (Roe, Haga, 48.), 5:1 Simšič (Neill, Koblar, 51.).



Kazenske minute: Black Wings Linz 0, SŽ Olimpija 6.

Ljubljanski hokejisti so doživeli nov poraz v regionalnem tekmovanju. Tokrat proti Linzu niso imeli pravih možnosti, domači so jih nadigrali, še hujši poraz pa je preprečil vratar Anthony Morrone, ki je imel na koncu 49 obramb. Z istim tekmecem so se zeleno-beli pomerili pred desetimi dnevi v Tivoliju in takrat tudi po lastnih napakah, ko so dvakrat dobili gol z igralcem več, izgubili s 4:5.

Danes so imeli priložnosti, da se ekipi z vrha lestvice oddolžijo, a je bilo hitro jasno, da to ne bo njihov večer. Samo v prvi tretjini je bilo namreč razmerje strelov 22-4, Ljubljančani so komajda prihajali pred Rasmusa Tirronena, precej več dela je imel Morrone, ki je moral dvakrat po plošček v svojo mrežo.

V Linzu smo danes ostali praznih rok. Novo gostovanje nas čaka v četrtek pri Red Bull Salzburg.



Za zmaje je zadel Nik Simšič 51’#hkszolimpija #ICEHL #unitedbypassion #roadgame pic.twitter.com/ScoVU9sctK — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) December 20, 2022

Tudi nadaljevanje ni bilo najbolj spodbudno. Razmerje strelov na gol (na koncu 52-19 v korist domačih) ni bilo več tako na strani Linza, a pravih priložnosti si gostje niso pripravljali. Ob še dveh prejetih zadetkih je bilo že sredi tekme jasno, da se bodo zelo težko izognili porazu.

Malenkost bolje je slovenska ekipa delovala v zadnji tretjini. Domači sicer niso popuščali, iskali so nove zadetke in enega tudi dosegli. So pa nato gostje v 51. minuti prek Nika Simšiča dosegli vsaj častni zadetek in nekoliko popravili vtis.

Ljubljančane nov dvoboj, zadnji pred božičnimi prazniki, čaka v četrtek, ko bodo gostovali v Salzburgu.

Liga ICEHL

Torek, 20. december

Lestvica:

Preberite še: