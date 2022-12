Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav smo šele sredi rednega dela tekoče sezone, na Koroškem že gledajo v prihodnost. Danes so potrdili, da so se za podaljšanje sodelovanja dogovorili s slovenskim napadalcem Blažem Tomaževičem, ki se je po lanski sezoni v dresu Olimpije preselil v Beljak. Zanj je v tej sezoni ICEHL odigral 26 tekem in v statistiko vpisal 16 točk (4 gole, 12 asistenc), okusil pa je tudi šest tekem lige prvakov.

"Okolje, v katerem lahko postane še boljši"

"Blaž pooseblja vrline našega kluba, vedno daje vse od sebe, vedno pokaže veliko srčnosti in strasti. Je pa tudi igralec, ki ima še potencial za razvoj. Ponudili mu bomo profesionalno okolje, da postane še boljši in popolnejši igralec," je podaljšanje sodelovanja za uradno spleto stran kluba komentiral generalni direktor kolektiva Andreas Napokoj.

"V Beljaku in v ekipi se počutim zelo dobro, tako da sem zelo vesel, da bom lahko še naprej igral za VSV. Letos imamo zelo močno ekipo, želimo si, da bi nam skupaj uspelo in bi se ob koncu sezone uvrstili v finale," pa je ob podaljšanju v klubski mikrofon dejal 25-letni hokejist.

Beljačani, pri katerih vidno vlogo v napadu igra še en Slovenec Robert Sabolič, so trenutno četrti, le tri točke za vodilnim Innsbruckom. Foto: Guliverimage

Le tri točke za vodilnimi

Beljaku, ki je v lanski sezoni v četrtfinalu izločil Olimpijo, nato pa obstal v polfinalu, gre odlično, trenutno je četrti, a le tri točke za vodilnim Innsbruckom.

Eden najvidnejših članov napada Korošcev je še en Slovenec Robert Sabolič, z desetimi zadetki prvi strelec in s 15 asistencami drugi podajalec moštva. To ima slovenski pridih tudi v trenerskem štabu, pomočnik Roba Dauma je Marcel Rodman.

Lestvica ICEHL:

